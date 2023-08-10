Скільки грошей треба у 2023 році, аби підготувати дитину до 1 вересня

Вже незабаром учні мають повертатися з канікул за уроки. Навчання планують відновити з 1 вересня у тих закладах, де облаштовані укриття, або якщо школа має угоду, що діти прямуватимуть в укриття на території підприємств чи установ, що знаходяться поруч.

Українці вже зараз починають цікавитися цінами на шкільне приладдя. І цьогоріч для збору дитини до школи потрібні чималі кошти.

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Як повідомляє видання news.vn.ua, вартість шкільного приладдя та форми зросла, але все одно є способи заощадити.

Що стосується цін на канцелярські товари, рюкзак обійдеться у 600-2500 гривень. Пенал для школяра вартуватиме від 50 до 400 гривень. Набір для праці обійдеться в 900-2000 грн.

За набір шкільної форми та спортивного одягу для фізкультури доведеться викласти від 4 до 6 тисяч гривень.

Батькам першокласників потрібно відкласти додаткові гроші на спеціальні навчальні зошити з окремих предметів. А це від 900 до 1800 грн.

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні зміниться навчання для учнів та вчителів.

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