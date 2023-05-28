З 1 вересня в Україні зміниться навчання для учнів та вчителів

Наближається завершення одного з найскладніших навчальних років. Навіть у такому юному віці, всі маленькі українці заслуговують на визнання як справжні герої, оскільки вони не здавались і продовжували вивчати улюблені предмети, доводячи, що наша нація непереможна.

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Повномасштабне вторгнення, блекаути, обстріли та постійні тривоги в повітрі значно ускладнили навчальний процес, який вже й так переживав зміни та вимагав гнучкості через пандемію. Багато шкіл і вишів перейшли на дистанційне проведення уроків.

Однак, всі сторони мали свої претензії до цієї форми навчання. Дітям не вистачало звичного спілкування, батьки стикалися з труднощами, як забезпечити своїм дітям доступ до онлайн-уроків та контролювати якість їхнього навчання. Вчителі використовували нові підходи для подання матеріалу та стимулювання інтересу своїх учнів на відстані.

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Попри те, що новий навчальний рік 2023/2024 ще не розпочався, вже є рекомендації щодо підготовки шкіл до нього. Основна увага приділяється очному навчанню. Наведений нижче уривок з листа Міністерства освіти та науки України детально описує аспекти, на які слід звернути увагу.

Українські школи готуються до змін у навчанні, які почнуть діяти з 1 вересня. Здається, що не всі зможуть перейти на повноцінне очне навчання. У східних регіонах уже розглядається впровадження змішаного формату, де учні і студенти проводитимуть частину часу на навчанні офлайн, а решту – самостійно вивчатимуть предмети.

Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки також розглядало пропозиції про введення 12-річного навчання з 2024 року, оскільки під час пандемії та воєнних подій в Україні школярі не змогли повністю засвоїти необхідний обсяг знань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли починаються літні канікули.

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