Скільки громадян Україні виступає проти виборів до завершення бойових дій: результати опитування

Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, проведеними у лютому 2025 року, 63% українців не підтримують проведення виборів до завершення війни. За даними опитування соціологічного центру "Социс", менше ніж 1% респондентів висловилися за проведення лише президентських виборів, близько 3% підтримують переобрання Верховної Ради, а 29% вважають за необхідне одночасно обирати і парламент, і главу держави.

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Водночас переважна більшість – понад 63% – виступає проти будь-яких виборів до завершення бойових дій. Про це пише УП.

Нагадаємо, свіже соцопитування показало, як українці оцінюють Зеленського зараз.

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