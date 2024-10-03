Скільки треба заробляти, щоб пенсія була 10 тисяч гривень

Українці, які отримують мінімальну або дещо вищу за неї зарплату, можуть розраховувати лише на мінімальні пенсії. Однак для тих, хто прагне пенсії понад 10 тисяч гривень, існують певні вимоги щодо заробітку та страхового стажу.

Для того, щоб заробити пенсію такого рівня, необхідно мати офіційну середню зарплату протягом всього страхового стажу, яка буде щонайменше у 2,2 раза вищою за середню по країні. На сьогодні ця сума складає приблизно 40 тисяч гривень на місяць.

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Наразі такі високі пенсії отримують переважно колишні держслужбовці, народні депутати, науковці та силовики високого рангу. Раніше вони мали право на спеціальні пенсії, які могли сягати до 80% їхнього заробітку. Однак із травня 2016 року спеціальні пенсії більше не призначаються.

За даними Пенсійного фонду України, середня пенсія в країні становить близько 6 тисяч гривень. При цьому, щоб отримувати 10 тисяч гривень пенсії, потрібно мати значний трудовий стаж (не менше 35 років) та високу заробітну плату (близько 33 тисяч гривень) протягом трудової діяльності.

Варто зазначити, що значна частина пенсіонерів (понад 5 мільйонів осіб) отримує пенсію менше ніж 5 тисяч гривень. Це свідчить про низький рівень пенсійного забезпечення в Україні. Для порівняння, міжнародні стандарти рекомендують, щоб пенсія становила не менше 40% від середньої зарплати.

Щоб прорахувати свою майбутню пенсію, на сайті ПФУ можна скористатися послугою "Пенсійний калькулятор".

Пенсійний калькулятор. Джерело: portal.pfu.gov.ua/sidebar Пенсійний калькулятор. Джерело: portal.pfu.gov.ua/sidebar

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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