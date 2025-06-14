Скільки коштує бути на зв’язку: порівняння мобільних тарифів в Україні та Європі

Попри регулярне зростання цін, мобільний зв’язок і мобільний інтернет в Україні залишаються дешевшими, ніж у більшості європейських країн. Щомісячний тарифний план із включеними 10 ГБ мобільного інтернету в Україні обійдеться менш ніж у 5 євро.

Інформацію надає ресурс numbeo.com. Для порівняння, у Молдові аналогічна послуга коштує приблизно 7 євро. Навіть у таких країнах, як Росія та Білорусь, середня вартість пакетів мобільного зв’язку вища, ніж в Україні.

Серед країн Європейського Союзу найменше за мобільний зв'язок та інтернет сплачують у Румунії та Польщі –приблизно 7,25 та 8,5 євро відповідно.

Утім, середньостатистичний європейський тариф ближчий до позначки 20 євро. Наприклад, у таких країнах, як Іспанія, Естонія та Австрія, щомісячна плата за мобільний зв’язок становить близько 18 євро. У Португалії й Хорватії – майже 19 євро, тоді як у Бельгії, Ірландії та Греції – близько 21 євро. У Франції тариф сягає 23 євро, а в Німеччині – 25 євро. Найвищі ціни на мобільний зв’язок спостерігаються у Швейцарії (33,5 євро) та Норвегії (46 євро), попри те, що ці країни не входять до ЄС.

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Варто зазначити: вища вартість послуги не завжди означає кращу якість.

"У нас є чимало сфер, де послуги не лише якісніші, а й значно доступніші за ціною порівняно з європейськими. Це стосується і сфери телекомунікацій", – зазначив експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко.

Втім, за його словами, ціни на мобільний зв'язок та інтернет в Україні надалі зростатимуть і поступово наближатимуться до європейських стандартів.

Раніше ми розповідали, що Vodafone зменшив ціну на зв’язок.

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