Скільки коштує земля: актуальна ціна паїв в Україні на січень 2025 року

В Україні вже понад три роки функціонує відкритий ринок землі, і весь цей час вартість паїв стабільно зростала. Протягом минулого року середня ціна землі також збільшувалася, проте у січні 2025 року спостерігається сезонне зниження вартості гектара.

До початку повномасштабної війни в Україні щотижня продавали близько 10 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, йдеться в даних Опендатабот. Нині обсяги продажів значно скоротилися – майже вчетверо, і складають близько 2,5 тисячі гектарів щотижня.

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У січні середня ціна сільськогосподарської землі знизилася до 48 622 гривень за гектар. Разом із падінням вартості спостерігається зменшення кількості угод купівлі-продажу та загальної площі проданої землі. Найдорожчі паї зараз можна знайти в таких регіонах:

Івано-Франківська область: середня ціна за гектар у грудні склала 93 141 гривню;

Львівська область: 72 482 гривні;

Київська область: 66 845 гривень;

Полтавська область: 66 792 гривні;

Вінницька область: 60 833 гривні;

Чернівецька область: 60 612 гривень.

До 2030 року діє норма, згідно з якою вартість землі не може бути нижчою за її нормативно-грошову оцінку.

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