Слідкуйте за самопочуттям, очікується 4 рівень: прогноз магнітних бур на 30 січня

Україна опинилася під впливом тривалої та сильної магнітної бурі, яка протримається щонайменше сім днів. Активність геомагнітного шторму розпочалася 20 січня з рівня 4 бали, а вже 22 січня індекс бурі стрімко підскочив майже до 7 балів.

23 січня її сила трохи зменшилася до 6 балів, але вона залишатиметься на цьому рівні до 26 січня.Про це повідомляє Meteoagent.

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Проте це ще не кінець: 28 січня очікується новий сплеск магнітної активності, і він може досягти майже 64 балів. Цей геомагнітний шторм триватиме до 30 січня.

За інформацією Meteoprog, за останню добу на Сонці зафіксували 7 спалахів класу М. Експерти прогнозують, що також можливі нові викиди цього класу з ймовірністю 75%. Також існує 10% імовірність спалахів класу Х.

На Сонці наразі спостерігається 53 активні плями, що свідчить про підвищену сонячну активність.

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