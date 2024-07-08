Смертельна спека може знищити п'ять регіонів на планеті – NASA

Глобальне потепління стрімко наближає нас до кліматичного колапсу, ймовірність якого підтверджують дослідження NASA. Відповідно до прогнозу, 5 регіонів планети можуть стати непридатними для життя вже до 2070 року через екстремальну спеку.

Як пише Meteored UK, у NASA проаналізували супутникові дані й зафіксували тривожну картину: протягом наступних 50 років мільйони людей опиняться під загрозою через нестерпну спеку.

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Прогноз, як регіони планети можуть зникнути через нестримну спеку:

Південна Азія: Цей регіон вже страждає від спеки, а за 20 років ситуація може суттєво погіршитися.

Перська затока: Поєднання спеки й високої вологості може зробити цей регіон непридатним для життя протягом кількох років.

Червоне море та узбережжя Східного Китаю: До 2070 року індекс мокрого термометра в цих регіонах перевищить допустимий рівень, що призведе до незворотних наслідків для організму людини.

Бразилія: Центральна частина країни та Амазонка також опиняться під загрозою через різке зростання температури й вологості до 2070 року.

Зафіксовані NASA випадки, коли температура за вологим термометром перевищувала 35°C, що є критичним рівнем для людини. Такі умови призводять до перегрівання, проблем з диханням і серцево-судинною системою.

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