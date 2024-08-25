Смородина і порічка: мовознавець пояснив різницю

Багато хто з нас називає всі ягоди куща смородини одним словом – "смородина". Однак, якщо заглибитися в мовознавство, то виявляється, що правильніше розрізняти чорну, червону та білу ягоди за різними назвами.

Чому так сталося і яка різниця між "смородиною" та "порічкою", допоміг розібратися мовознавець Олександр Авраменко. Слово "смородина" пов’язане зі специфічним запахом листя цієї рослини. Якщо розтерти листочок чорної смородини між пальцями, можна відчути сильний аромат.

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В давнину слово "смердіти" мало значення "сильно пахнути", а не лише негативний відтінок, як зараз. Саме цей сильний аромат і дав назву чорній ягоді – "смородина".

А от назва "порічка" пов’язана з місцем зростання цієї рослини. Часто кущі з червоними та білими ягодами можна зустріти біля річок, тобто "по річці". Звідси й пішла назва "порічка".

Мовознавці пояснюють, що в мові часто бувають нюанси, які не завжди піддаються логічним поясненням. Наприклад, в різних мовах одне і те саме слово може мати різні значення. Так само і зі словами "смородина" та "порічка".

Як підсумок: смородина – це чорна ягода зі специфічним ароматом. Порічка – це червона або біла ягода.

Хоча в повсякденному житті ми часто використовуємо обидва слова як синоніми, варто пам’ятати про ці нюанси. Адже знання своєї мови робить нас більш освіченими та цікавими співрозмовниками.

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