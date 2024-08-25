Смородина и 'порічка': языковед объяснил разницу

Многие из нас называют все ягоды куста смородины одним словом – "смородина". Однако, если углубиться в языкознание, то правильнее различать черную, красную и белую ягоды по разным названиям.

Почему так произошло и какая разница между "смородиной" и "поричкой", помог разобраться языковед Александр Авраменко. Слово "смородина" связано со специфическим запахом листьев этого растения. Если растереть лист черной смородины между пальцами, можно почувствовать сильный аромат.

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В древности слово "смердіти" имело значение "сильно пахнуть", а не только отрицательный оттенок, как сейчас. Именно этот сильный аромат и дал название черной ягоде – "смородина".

А вот название "поричка" связано с местом роста этого растения. Часто кусты с красными и белыми ягодами можно встретить у рек, то есть по реке. Отсюда и произошло название "поричка".

Языковеды объясняют, что в языке часто бывают нюансы, которые не всегда поддаются логическим объяснениям. Например, в разных языках одно и то же слово может иметь разные значения. Так же и со словами "смородина" и "поричка".

Как результат: смородина – это черная ягода со специфическим ароматом. Поричка – это красная или белая ягода.

Хотя в повседневной жизни мы часто используем оба слова как синонимы, следует помнить об этих нюансах. Ведь знание своего языка делает нас более образованными и интересными собеседниками.

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