Снайпери спецпідрозділу СБУ показали нічне полювання на ворожу піхоту на сході України (відео)

Служба безпеки України показала відео роботи своїх спецпризначенців. Снайпери Центру спецоперацій "А" влаштували "нічне полювання" на російських піхотинців.

На відео, яке виклала СБУ у Фейсбуці, можна побачити, як снайпер прицілюється та "вкладає" ворога з першого пострілу. За тим можна побачити й роботу іншого снайпера, який "вклав" ще кількох окупантів.

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"Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ відмінусували чергову партію росіян на сході України. Вони завдали втрат окупантам на одному з найгарячіших напрямків", – прокоментували це відео в СБУ.

Довідково: Центр спеціальних операцій "А" було створено 1994 року з метою протидії тероризму. Від початку масштабного російського вторгнення бійці Центру воюють проти російських загарбників на рівні з захисниками ЗСУ.

Нагадаємо, раніше бійці з батальйону К-2 ліквідували військову техніку росіян з дрона-камікадзе.

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