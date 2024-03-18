Снайпери ССО влаштували нічну засідку для окупантів на Херсонському напрямку (відео)

Під час нічного спостереження за ворожими позиціями на Херсонському напрямку снайпери Сил спеціальних операцій Збройних Сил України помітили рух з боку противника.

Вмить українські воїни відкрили вогонь на ураження. В результаті влучної стрільби шістьох окупантів було знищено, повідомили у Командуванні ССО.

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Сила та вправність українських снайперів дають відчутні результати на полі бою, завдаючи ворогу втрат та стримуючи його агресію.

Додаткова інформація:

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України (ССО ЗСУ) – це елітні військові формування, призначені для виконання спеціальних завдань у тилу ворога. Снайпери ССО ЗСУ мають високий рівень підготовки та досвіду, що дозволяє їм ефективно виконувати завдання з ліквідації ворожих сил. Діяльність ССО ЗСУ є важливою складовою загальної оборони України від російської агресії.

Нагадаємо, днями на Авдіївському напрямку 47 бригада розгромила десантуру ворога.

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