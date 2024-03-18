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Снайпери ССО влаштували нічну засідку для окупантів на Херсонському напрямку (відео)

Билім Олена

Снайпери ССО влаштували нічну засідку для окупантів на Херсонському напрямку (відео)

Під час нічного спостереження за ворожими позиціями на Херсонському напрямку снайпери Сил спеціальних операцій Збройних Сил України помітили рух з боку противника.

Вмить українські воїни відкрили вогонь на ураження. В результаті влучної стрільби шістьох окупантів було знищено, повідомили у Командуванні ССО.

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Сила та вправність українських снайперів дають відчутні результати на полі бою, завдаючи ворогу втрат та стримуючи його агресію.

Додаткова інформація:

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України (ССО ЗСУ) – це елітні військові формування, призначені для виконання спеціальних завдань у тилу ворога. Снайпери ССО ЗСУ мають високий рівень підготовки та досвіду, що дозволяє їм ефективно виконувати завдання з ліквідації ворожих сил. Діяльність ССО ЗСУ є важливою складовою загальної оборони України від російської агресії.

Нагадаємо, днями на Авдіївському напрямку 47 бригада розгромила десантуру ворога.

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