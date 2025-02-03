Зниження складності майнінгу біткоїна: що це означає для криптоентузіастів?

Потужний зимовий шторм, що пройшовся США у січні, викликав різке підвищення цін на електроенергію, що вплинуло на рентабельність майнінгу біткоїна. Як результат, 27 січня 2025 року складність майнінгу знизилася на 2,12%, що стало першим подібним коригуванням з вересня 2024 року, за даними Luxor. Це зменшення відбулося через скорочення загального хешрейту, оскільки низка майнерів тимчасово припинили роботу через високі витрати на електроенергію. Вплив погодних умов на видобуток криптовалюти не є новим явищем, але настільки помітне коригування складності вказує на масштаби проблеми.

Для криптоентузіастів це може мати декілька важливих наслідків. З одного боку, зниження складності робить процес видобутку монет простішим для тих, хто продовжує працювати в мережі. Це потенційно може збільшити пропозицію нових біткоїнів на ринку та, можливо, тимчасово вплинути на його вартість. З іншого боку, ситуація підкреслює залежність майнінгу від зовнішніх чинників, таких як кліматичні умови та ціни на електроенергію, що може бути сигналом для довгострокових інвесторів. Варто також враховувати, що зменшення складності тимчасово полегшує умови роботи для менших майнінгових компаній, які раніше могли зазнавати труднощів у конкурентній боротьбі з великими гравцями ринку.

Складність майнінгу біткоїна переглядається кожні два тижні, щоб зберігати стабільний інтервал між блоками близько 10 хвилин. Якщо хешрейт падає, алгоритм автоматично зменшує складність, щоб балансувати мережу. Останні шість місяців показник або зростав, або залишався незмінним, а єдиними винятками стали 25 вересня 2024 року і 27 січня 2025 року. Це ще раз демонструє, наскільки динамічною є система біткоїна та як вона пристосовується до зовнішніх змін.

На світовому ринку США є домінуючим центром майнінгу, забезпечуючи 36% глобального хешрейту, з яких 17% припадає лише на Техас. Компанії, такі як Riot Platforms, вже починають адаптувати свої стратегії, спрямовуючи частину своїх потужностей на штучний інтелект та високопродуктивні обчислення, що може змінити баланс майнінгу в найближчі роки. Деякі аналітики вважають, що така переорієнтація ресурсів може поступово призвести до змін у розподілі майнінгових потужностей між країнами, особливо якщо витрати на енергію залишатимуться високими.

За прогнозами експертів Luxor, з покращенням погодних умов ситуація стабілізується, а хешрейт повернеться до нормальних рівнів. Однак ця подія ще раз показала, що майнінг біткоїна залежить не тільки від внутрішніх механізмів блокчейну, але і від глобальних факторів, таких як енергетична політика та природні катаклізми. Майбутнє видобутку криптовалюти може змінюватися залежно від того, як галузь адаптується до цих викликів та наскільки ефективно зможе зменшити свою залежність від традиційних джерел енергії.

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