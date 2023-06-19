Собаки частіше кусають у спеку: цікаве дослідження вчених

Вчені дійшли висновку, що собаки частіше нападають на людей у спекотні дні

Група американських науковців провела дослідження, аналізуючи майже 70 тисяч повідомлень про напади собак на людей, щоб встановити можливі зв'язки між цими інцидентами та погодними умовами.

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Згідно з опублікованим дослідженням у журналі Scientific Reports, вчені прийшли до висновку, що поведінка собак стає більш агресивною у дні з високою температурою, вищими рівнями ультрафіолету та забрудненням озоном.

Одним із факторів, що впливають на самопочуття людей, є погода. Відомо, що люди можуть стати більш агресивними у спекотні дні або в ті моменти, коли рівень забруднення повітря зростає. Вчені з Гарвардської медичної школи вирішили перевірити, чи може така ж тенденція спостерігатися й у собак. Для цього вони проаналізували 69 525 повідомлень про укуси собаками людей, порівнюючи їх з погодними умовами в цей день.

Дослідження показало, що частота нападів собак на людей збільшується зі зростанням температури повітря, індексу ультрафіолету та забрудненням повітря озоном. Однак ці показники зменшуються в дощові, вихідні та святкові дні.

Наразі науковці не можуть пояснити причини цього взаємозв'язку. Невідомо, чи безпосередньо спека та озон роблять собак агресивнішими, або це пов'язано з поведінкою людей, які можуть більш часто провокувати собак за таких погодних умов.

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