Собаки чаще кусают в жару: интересное исследование ученых

Группа американских ученых провела исследования, анализируя почти 70 тысяч сообщений о нападениях собак на людей, чтобы установить возможные связи между этими инцидентами и погодными условиями.

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Согласно опубликованному исследованию в журнале Scientific Reports, ученые пришли к выводу, что поведение собак становится более агрессивным в дни с высокой температурой, более высокими уровнями ультрафиолета и загрязнением озоном.

Одним из факторов, влияющих на самочувствие людей, является погода. Понятно, что люди могут стать более брутальными в жаркие деньки либо в те моменты, когда уровень загрязнения воздуха возрастает. Ученые из Гарвардской медицинской школы решили проверить, может ли такая же тенденция наблюдаться и у собак. Для этого они проанализировали 69525 сообщений об укусах собаками людей, сравнивая их с погодными условиями в этот день.

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Исследование показало, что частота приступов собак на людей увеличивается с ростом температуры воздуха, индекса ультрафиолета и загрязнением воздуха озоном. Однако эти показатели снижаются в дождливые, выходные и праздничные дни.

Ученые не могут объяснить причины этой взаимосвязи. Неизвестно, непосредственно ли жара и озон делают собак более агрессивными, или это связано с поведением людей, которые могут чаще провоцировать собак при таких погодных условиях.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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