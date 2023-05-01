Как понять свою собаку по поведению: инфографика

У собак тоже есть свой язык тела и звуки, которые они используют, чтобы выразить свои эмоции. Движения и осанка собак могут отражать их эмоциональное состояние, но многие владельцы не понимают, что их любимцы пытаются сообщить с помощью языка тела и звуков.

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Даже если махание хвостом для большинства людей означает радость, есть много других эмоций, собака может выражать своей осанкой. Например, если собака лежит на спине со свернутыми лапами, это свидетельствует о ее доверии и покорности. Но если собака припадает к земле с висящим между ног хвостом и прижатыми к ушам головы, это может быть признаком напряжения или страха.

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Для владельцев собак важно понимать язык тела своего любимца, чтобы знать, когда он счастлив, удовлетворен, расстроен или напряжен. Прислушивайтесь к звукам, которые вы слышите от вашей собаки, поскольку они также являются важной частью коммуникации и понимания ее эмоций, потребностей и настроения.

Вот некоторые звуки, которые может издавать ваша собака и их возможные значения:

Повторяющийся снова и снова прерывистый лай может свидетельствовать о скуке;

Унылое рычание или лай, переходящий в завывание, могут быть признаками того, что ваша собака испытывает угрозу;

Повторяющийся, длинный лай, вероятнее всего, говорит о желании вашей собаки играть.

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