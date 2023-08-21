Сонячні опіки на шкірі: що робити, якщо ви обгоріли

Влітку дедалі важливіше піклуватися про здоров'я своєї шкіри. Правильний захист від сонця є ключовим, але якщо все ж таки ви отримали сонячні опіки, важливо знати, як відновити свою шкіру та позбутися неприємних наслідків.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ у Facebook. Зазначили, що краще запобігти появі сонячних опіків, ніж потім позбуватися наслідків. Зокрема, вберегтися від сонячних опіків можна за допомогою захисного крему, легкого та закритого одягу та ховаючись від сонця в полуденні години.

Якщо все ж ви обгоріли на сонці чи отримали опіки від вогню, потрібне лікування, йшлося в повідомленні.

Читайте також: Може уберегти від раку: як правильно обрати сонцезахисний крем

Сонячний опік. Що робити:

Прийміть прохолодний душ чи зробіть вологі компреси для постраждалих ділянок

Якщо перегрілися – покладіть на шию, стегна, пахові складки міхур з льодом або робіть холодні компреси на 10-15 хв.

Пийте багато води.

Зателефонуйте сімейному лікареві при погіршенні загального самопочуття.

Ховайтеся від сонця, поки опік не загоїться.

При цьому не можна наносити олію чи крем на опік та використовувати спиртовмісні засоби. При появі пухирів – не чіпайте їх, а зателефонуйте лікареві.

Нагадаємо, спека може негативно вплинути на здоров'я, спричиняючи сонячний або тепловий удар. Ми розповіли, що робити, аби врятувати організм від впливу спеки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!