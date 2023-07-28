Може уберегти від раку: як правильно обрати сонцезахисний крем

Літні дні вимагають особливої уваги до нашої шкіри, оскільки постійний вплив ультрафіолетового випромінювання може призвести до різних проблем: зморшки, сонячні опіки та навіть рак шкіри. Один із ключових елементів догляду за шкірою влітку – це правильно підібраний сонцезахисний крем, який забезпечить надійний захист.

Про це повідомив 24 Канал. Зазначили, що сонцезахисний крем потрібно регулярно використовувати для того, щоб захиститися від шкідливого впливу сонця.

Таким чином для початку, слід врахувати свої особливості та алергічні реакції на різні інгредієнти, щоб уникнути використання кремів, які можуть спричинити подразнення або алергічну реакцію. Також слід звернути увагу на склад продукту, щоб переконатися, що він не порушить гормональний баланс організму.

Відео дня

Читайте також: Симптоми та причини появи алергії на сонце

Найважливішим показником ефективності сонцезахисного крему є його фактор захисту від сонця (SPF). Для щоденного захисту від звичайного ультрафіолетового випромінювання рекомендовано використовувати крем з SPF від 15. Однак, більшість дерматологів радять обирати засоби з SPF від 30 для більш ефективного захисту.

При нанесенні сонцезахисного крему важливо пам'ятати про достатню кількість крему для покриття усіх відкритих ділянок шкіри. Навіть якщо ви проводите день вдома, ультрафіолетові промені можуть проникати крізь вікна, тому наносити крем рекомендується щодня.

При виборі сонцезахисного крему важливо звернути увагу на його склад і наявність активних компонентів, таких як діоксид титану, оксид цинку та авобензон, які забезпечують ефективний захист від ультрафіолетових променів. Однак, варто уникати кремів з вітаміном А, оскільки вони можуть збільшити ризик виникнення пухлин.

Крім цього, вибір форми сонцезахисного крему – це особисті уподобання. Зокрема, продукти можуть бути представлені у вигляді спрею, лосьйону або крему, тому кожен може знайти варіант, який найбільше відповідає його потребам.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як зробити саморобний натуральний та безпечний крем від сонця в домашніх умовах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!