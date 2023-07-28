Может уберечь от рака: как правильно выбрать солнцезащитный крем

Летние дни требуют особого внимания к нашей коже, поскольку постоянное влияние ультрафиолетового излучения может привести к разным проблемам: морщины, солнечные ожоги и даже рак кожи. Один из ключевых элементов ухода за кожей летом – правильно подобранный солнцезащитный крем, который обеспечит надежную защиту.

Об этом сообщил 24 канал. Отметили, что солнцезащитный крем следует регулярно использовать для того, чтобы защититься от вредного воздействия солнца.

Таким образом, для начала следует учесть свои особенности и аллергические реакции на различные ингредиенты, чтобы избежать использования кремов, которые могут вызвать раздражение или аллергическую реакцию. Также следует обратить внимание на состав продукта, чтобы убедиться, что он не нарушит гормональный баланс организма.

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Важнейшим показателем эффективности солнцезащитного крема является фактор защиты от солнца (SPF). Для ежедневной защиты от обычного ультрафиолетового излучения рекомендуется использовать крем из SPF от 15. Однако большинство дерматологов советуют выбирать средства из SPF от 30 для более эффективной защиты.

При нанесении солнцезащитного крема важно помнить о достаточном количестве крема для покрытия всех открытых участков кожи. Даже если вы проводите день дома, ультрафиолетовые лучи могут проникать через окна, поэтому наносить крем рекомендуется ежедневно.

При выборе солнцезащитного крема важно обратить внимание на его состав и наличие активных компонентов, таких как диоксид титана, оксид цинка и авобензон, обеспечивающих эффективную защиту от ультрафиолетовых лучей. Однако следует избегать кремов с витамином А, поскольку они могут увеличить риск возникновения опухолей.

Кроме этого, выбор формы солнцезащитного крема – это личные предпочтения. В частности, продукты могут быть представлены в виде спрея, лосьона или крема, поэтому каждый может найти вариант, наиболее отвечающий его потребностям.

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