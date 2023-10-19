Сомнолог розповів, що треба робити одразу після пробудження, щоб не бути сонним

Що робити одразу після сну, щоб не хотіти спати далі

Фахівець зі сну, Ненсі Х. Ротштейн, в своєму коментарі для відомого британського видання, розповіла про важливу рекомендацію, яка може допомогти вам почуватися бадьорими. Експертка радить уникнути перевірки мобільного телефону одразу після пробудження.

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Перевірка телефону вранці або перед сном може призвести до переходу вашого мозку від дельта-хвиль до бета-хвиль. Це означає, що ваш мозок може пропустити важливі альфа- та тета-хвилі, пояснює Ротштейн виданню Express.

За її словами, це може мати негативні наслідки протягом дня, включаючи настання сонливості.

Експертка надає лайфхак для правильного пробудження вранці. Коли вам спрацьовує будильник на смартфоні, встайте одразу, щоб вимкнути його. Після цього, якнайшвидше застеліть ліжко, щоб уникнути спокуси знову заснути.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендують дорослим спати від семи до дев'яти годин на ніч. Водночас підліткам потрібно ще більше часу в ліжку – від восьми до десяти годин, а дітям віком від шести до 12 років - від дев'яти до 12 годин.

Нестачу сну медики та науковці пов'язують із хронічними проблемами зі здоров'ям, такими як апное уві сні, хвороби серця, нирок, високий кров'яний тиск, діабет, інсульт, ожиріння та депресія.

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