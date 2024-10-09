Відповідники можуть вас здивувати: як українською буде кружка

Українці часом кажуть, що п'ють чай або інший напій з "кружки". Проте це слово не є властивим українській мові.

Воно є суржиком, тому вживати його не варто. Натомість "Освіта 24" розповідає, як сказати "кружка" українською.

В українській мові є свої цікаві відповідники, які краще використовувати замість слова "кружка".

Філологиня, письменниця і викладачка української мови Марина Герасименко у своєму Telegram-каналі пояснила, як говорити правильно. У нашій мові існує кілька підходящих варіантів.

Чашка

Це невелика посудина (зазвичай з ручкою), найчастіше виготовлена з порцеляни чи фаянсу, яка призначена для вживання чаю, кави та інших напоїв.

"Цілком можливо замовити у кав'ярні чашку кави – і це не буде росіянізмом",– зауважила мовознавиця.

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Філіжанка

Це синонім до слова "чашка". Це слово, до речі, можна почути на Галичині як місцевий діалектизм. Філологиня зазначила, що, найімовірніше, воно потрапило в нашу мову з турецької, можливо, через польську або румунську мову.

Кухоль

Кухоль – це ще одна назва посудини, яку в російській мові називають кружкою.

Кухоль або кухлик зазвичай має більший розмір, циліндричну форму та коротший за склянку, при цьому з ручкою. Однак кухоль може бути виготовлений не лише зі скла, але й з металу чи кераміки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про п'ять русизмів, які щодня вживає більшість українців.

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