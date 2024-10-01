Ці слова - не українські: п'ять русизмів, які ви вживаєте щодня

Незважаючи на багатство та унікальність української мови, чимало українців щодня, не помічаючи цього, вживають русизми – слова і вирази, що перейшли в наше мовлення з російської мови.

Їх можна легко замінити правильними українськими варіантами. Ось п'ять найчастіших русизмів, яких слід уникати.

1. Натощак

Це слово так міцно увійшло в наше мовлення, що багато хто не здогадується, що воно є русизмом. Його використовують, коли говорять про вживання їжі або ліків на голодний шлунок. Правильний український відповідник: натщесерце.

Приклад: Замість "Приймати ліки натощак" варто сказати "Приймати ліки натщесерце".

2. Занавіска

Це слово походить від російського "занавеска", але в українській мові є свій відповідник, який краще використовувати. Український варіант: фіранка.

Приклад: Замість "Я купила нові занавіски" правильніше сказати "Я купила нові фіранки".

3. Вибачаюсь

Цей русизм широко використовується у повсякденному спілкуванні. Однак згідно з нормами української мови, вираз "вибачаюсь" є неправильним. Правильні українські варіанти: вибачте або перепрошую.

Приклад: Замість "Вибачаюсь за помилку" краще сказати "Вибачте за помилку" або "Перепрошую за помилку".

4. Віддихатись

Ще один яскравий приклад русизму, який виник через кальку з російського "отдышаться". В українській мові існує більш природний вираз. Український аналог: перевести подих.

Приклад: Замість "Треба віддихатись після бігу" слід сказати "Треба перевести подих після бігу".

5. Общається

Це слово має російське походження, але в українській мові є власне слово для опису спілкування з іншими людьми. Український відповідник: спілкується.

Приклад: Замість "Він общається з колегами" варто сказати "Він спілкується з колегами".

Регулярне вживання русизмів може залишатися непомітним, проте вони впливають на наше мовлення. Якщо кожен з нас почне свідомо замінювати такі слова на українські аналоги, це не лише покращить нашу мову, а й стане важливим внеском у збереження національної ідентичності.

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