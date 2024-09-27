Підіймати чи піднімати: мовознавці розповіли, як правильно говорити українською
Українська мова багата на синоніми та варіанти, що часом можуть викликати складнощі при виборі правильного слова. Однією з таких дилем є використання дієслів "підіймати" та "піднімати", які часто плутають.
Команда UAportal пояснює, як правильно говорити українською.
Відповідно до норм сучасної української мови, обидва дієслова – "піднімати" та "підіймати" – використовуються у значенні піднімати вгору, збільшувати або підносити. Ці слова широко застосовуються у різноманітних контекстах:
- Фізична дія: піднімати вантаж, піднімати руку.
- Переносне значення: піднімати настрій, піднімати питання тощо.
Фразеологічний словник української мови на Словопедії зазначає, що дієслова "підіймати" та "піднімати" є синонімічними, тому обидва варіанти вважаються правильними. Крім того, Академічний тлумачний словник (1970—1980) підтверджує синонімічність цих слів.
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Однак, більшість сучасних мовознавців віддають перевагу формі "піднімати", яка вважається нормативною для літературної української мови. Варіант "підіймати" частіше сприймається як архаїзм або маловживаний у сучасному мовленні. Деякі фахівці навіть вважають його калькою з російського "поднимать".
Дотримання мовних норм сприяє чистоті української мови та допомагає уникнути помилок, що виникають через вплив інших мов, особливо у двомовних регіонах. Невірне використання слів може також вплинути на якість професійного спілкування та спричиняти непорозуміння.
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