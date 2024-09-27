Підіймати или піднімати: языковеды рассказали, как правильно говорить на украинском

Украинский язык богат синонимами и вариантами, которые могут вызывать сложности при выборе правильного слова. Одной из таких дилемм является использование часто путающих глаголов "підіймати" и "піднімати".

Команда UAportal объясняет, как правильно говорить по-украински.

Согласно нормам современного украинского языка, оба глагола – "піднімати" и "підіймати" – используются в значении поднимать вверх, увеличивать или поднимать. Эти слова широко используются в различных контекстах:

Физическое действие : піднімати груз, піднімати руку.

: піднімати груз, піднімати руку. Переносное значение: поднимать настроение, поднимать вопросы.

Фразеологический словарь украинского языка на Словопедии отмечает, что глаголы "підіймати" и "піднімати" синонимичны, поэтому оба варианта считаются правильными. Кроме того, Академический толковый словарь (1970-1980) подтверждает синонимичность этих слов.

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Однако большинство современных языковедов предпочитают форму "поднимать", которая считается нормативной для литературного украинского языка. Вариант "поднимать" чаще воспринимается как архаизм или малоупотребительный в современной речи. Некоторые специалисты даже считают его калькой из русского "поднимать".

Соблюдение языковых норм способствует чистоте украинского языка и помогает избежать ошибок, возникающих из-за влияния других языков, особенно в двуязычных регионах. Неправильное использование слов может также повлиять на качество профессионального общения и вызывать недоразумения.

Раньше мы рассказывали, как правильно говорить по-украински - навзаєм, взаємно или взаімно.

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