Эти слова - не украинские: пять русизмов, которые вы употребляете ежедневно

Несмотря на богатство и уникальность украинского языка, многие украинцы каждый день, не замечая этого, употребляют русизмы – слова и выражения, перешедшие в нашу речь из русского языка.

Их можно легко заменить правильными вариантами. Вот пять частых русизмов, которых следует избегать.

1. Натощак

Это слово так прочно вошло в нашу речь, что многие не догадываются, что она русизм. Его используют, когда говорят об употреблении пищи или лекарства на голодный желудок. Правильный украинский ответчик: натощак.

Пример : Вместо "Принимать лекарство натощак" следует сказать "Принимать лекарство натощак".

2. Зановиска

Это слово происходит от русского "занавеска", но в украинском языке есть свой подходник, который лучше использовать. Украинский вариант: занавеска.

Пример : Вместо "Я купила новые занавески" правильнее сказать "Я купила новые занавески".

3. Извиняюсь

Этот русизм широко используется в повседневном общении. Однако согласно нормам украинского языка, выражение "извиняюсь" неправильно. Правильные украинские варианты: извините или извиняюсь.

Пример : Вместо "Извиняюсь за ошибку" лучше сказать "Извините за ошибку" или "Извиняюсь за ошибку".

4. Отдышаться

Еще один яркий пример русизма, возникшего из-за кальки из русского "отдышатся". В украинском языке существует более естественное выражение. Украинский аналог: перевести дыхание.

Пример : Вместо "Надо отдышаться после бега" следует сказать "Надо перевести дыхание после бега".

5. Общается

У этого слова есть русское происхождение, но в украинском языке есть собственное слово для описания общения с другими людьми. Украинский аналог: общается.

Пример : Вместо "Он общается с коллегами" следует сказать "Он общается с коллегами".

Регулярное употребление русизмов может оставаться незаметным, однако они влияют на нашу речь. Если каждый из нас начнет сознательно заменять такие слова украинскими аналогами, это не только улучшит наш язык, но и станет важным вкладом в сохранение национальной идентичности.

Ранее мы рассказывали, что языковеды рассказали, как правильно говорить по-украински: поднимать или поднимать.

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