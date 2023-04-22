Бур'ян, який не можна викидати: чому варто використовувати мокрець у салаті

Мокрець (зірочник, або мокриця) є справжньою проблемою для городників та садівників. Він намертво вплітається у листя рослин, під якими виріс і його "викорчовування" зачасту супроводжується зриванням "потрібних" рослин.

Однак дієтологи радять не поспішати позбуватися цього городнього шкідника. Його, як з'ясувалося, можна широко використовувати у харчуванні.

Так, дієтологиня Оксана Скиталінська каже, що мокрець корисний для тих, хто має проблеми з травленням, або страждає від перепадів артеріального тиску. Вона радить вживати його тим, хто потребує підвищення гемоглобіну, зміцнення імунітету тощо.

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Виявляється, що мокрець за корисними властивостями прирівнюють до женьшеню. Вітаміну С в цьому більше ніж у лимоні, а ще у 20 грамах мокрецю міститься добова норма каротину (вітаміну А). Також у його складі калій, йод, магній, залізо, мідь, кобальт тощо.

Мокрець можна їсти сирим у салатах, додавати його до чаю, сушать та п'ють настоянки.

Рецепт салату з мокрицею:

Продукти:

Свіжі огірки – 2 шт.

Редиска – 6 шт.

Цибуля зелена – 10 пір'їв

Петрушка – листки з 10 стеблин

Мокриця – 200 грамів

Олія – 2 ст.л.

Перець, сіль та лимонний сік – до свого смаку

Як готувати:

Овочі та зелень треба вимити та обсушити.

Редиску треба нарізати кружальцями та вкинути у глибоку посудину, потім туди дрібно покришити зелень, а огірки наріжте довільними шматочками. Заправте салат олією, за бажанням поперчіть, посоліть та збризніть лимонним соком.

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