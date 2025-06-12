Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та рф: вдалося повернути групу важкопоранених і тяжкохворих захисників (фото, відео)

12 червня між Україною та росією відбувся черговий обмін військовополоненими. З російського полону вдалося визволити групу важкопоранених і тяжкохворих українських захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За інформацією штабу, нинішній обмін є частиною масштабного процесу повернення військовослужбовців віком до 25 років, а також поранених і тяжкохворих.

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та рф. Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та рф. Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та рф. Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та рф. Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та рф. Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та рф. Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та рф. Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та рф. Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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До України повернулися бійці Збройних сил України, зокрема представники Десантно-штурмових військ, ВМС, Повітряних Сил, Сил тероборони, Сил безпеки і спеціальних операцій, Державної прикордонної служби та Нацгвардії.

Серед визволених – оборонці Маріуполя, які провели в полоні понад три роки. Усі звільнені — чоловіки, що служили у рядовому та сержантському складі.

Також частина повернених українців раніше вважалася зниклими безвісти. Вони воювали на різних напрямках фронту — Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському.

За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, найстаршому серед звільнених — 59 років, наймолодшому — 22.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував подію: "Сьогодні наші воїни — армійці, нацгвардійці, прикордонники — вдома. Усі вони потребують лікування, і його буде забезпечено. Це вже другий етап повернення важкопоранених і тяжкохворих. Ми продовжуємо роботу, щоб повернути кожного українця з полону. Дякую всім, хто причетний до цих обмінів. Ми маємо зробити так, щоб усі були вдома, в Україні".

Міністр оборони Рустем Умєров підкреслив складність і значення обміну: "Це вже четвертий етап повернення тих, хто отримав поранення або важко захворів у полоні. За кожною операцією стоять десятки людей, складні переговори, дипломатія, тиск і віра рідних. Ми не зупинимось, поки останній не повернеться додому".

Обмін військовополоненими триває, і держава продовжує роботу над звільненням усіх українців, які залишаються в полоні.

Нагадаємо, ми вже писали, на які види матеріальної допомоги мають право рідні військовополонених.

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