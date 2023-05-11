Посудини залізного віку, римські монети і два срібні артефакти 17 століття: в Уельсі знайшли унікальний скарб

Джон Метьюз проводив свій звичайний день у надії знайти щось цікаве на полі. Та те, на що він натрапив перевершило всі його сподівання. Джон знайшов багато стародавніх предметів у чудовому стані, які датувались залізним віком та римською епохою.

Археологи припускають, що раніше на місці знайденого скарбу було поселення. На це вказують посудини залізного віку, римські монети і два срібні артефакти 17 століття.

Про це пише Wales Online.

Знайшовши скарб, чоловік зателефонував людині, яка спеціалізувалась на питаннях знахідок, на місце прибули спеціалісти, які відкопали знахідки, а потім відправили їх на вивчення. За деякий час на місці вже працювала команда археологів.

Згодом спеціалісти відкопали чашу, на якій була намальована бичача морда, та інші старовинні речі. Джон, який теж був присутній на розкопках заявив:

"Я ніколи не бачив нічого такого. Я не думав, що наші предки могли зробити такі гарні, красиві речі. Я просто шокований".

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У ході розкопок археологи натрапили на дві цілі та шість фрагментів посудин, залишки двох дерев'яних бочок і відерця залізного віку з оздобленнями з мідного сплаву, миску з мідного сплаву залізного віку, казанок, а також дві римські каструлі з мідного сплаву. Посудини датуються часами римської імперії.

Аластер Вілліс, старший куратор групи вражений знахідками: "Відкриття двох скарбів монет в одному полі і в безпосередній близькості від римського міста в Кервенті є дивовижним і значущим. Результати проведеного геофізичного дослідження вказують на наявність раніше невідомого поселення або релігійного місця, де заховали монети. Це проливає світло на життя в сільській глибинці навколо римського міста Вента Сілурум. Відкриття також важливі для розуміння подій, що відбувалися в південно-східному Уельсі приблизно в той час, коли звідти пішли римляни, на початку п'ятого століття нашої ери", – сказав він.

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