Соціальне житло для українців: 'слуга народу' анонсувала масштабний план, який 'зачепить' частину будинків

В Україні планують перетворити довгобуди, де будівельні роботи зупинені або йдуть дуже повільно, на соціальне житло. Для цього необхідно буде змінити Житловий кодекс.

Про це розповіла Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. В інтерв’ю порталу "Мінфін" вона зазначила: "Ми запізнилися з оновленням Житлового кодексу на 15-20 років, його потрібно було змінювати ще тоді… Наш Житловий кодекс не виконує свою функцію і не вирішує житлові проблеми людей".

В Україні планують запровадити соціальну оренду житла з можливістю викупу, а також визначити умови отримання службового житла та розширити перелік кредитних інструментів. Оскільки кількість житла не збільшиться автоматично, влада має намір використовувати наявні ресурси для покращення житлових умов.

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Одним із способів швидко знайти соціальне житло є використання довгобудів. "Це можуть бути різні довгобуди, які можна перебудувати під соціальне житло. Перед війною ми ініціювали запити на місцях, щоб зібрати базу таких об’єктів", – зазначила Шуляк.

Вона пояснила, що повномасштабне вторгнення РФ до України зруйнувало ці плани. Однак нещодавно профільний комітет парламенту повернувся до роботи над цим питанням.

"Соціальний фонд має бути великим – на мільйони квадратних метрів. Вже є громади, які вирішують проблеми з житлом, не чекаючи на новий закон. Наприклад, на Кіровоградщині одна з громад перевела старий державний довгобуд у комунальну власність, привела його до ладу й передала квартири військовослужбовцям. Передали не в оренду, а у власність – це було рішення громади. Але новий закон має спростити всі процедури, щоб місцева влада не проходила через численні бюрократичні перепони", – навела приклад Шуляк.

Крім того, за її словами, без будівництва соціального житла з нуля теж не обійтися. Тут, на думку Шуляк, можуть допомогти програми міжнародної допомоги.

Раніше ми розповідали, які важливі зміни чекають на українців в питанні оренди житла.

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