Социальное жилье для украинцев: 'слуга народа' анонсировала масштабный план, который 'зацепит' часть домов

В Украине планируют превратить долгострои, где строительные работы остановлены или идут очень медленно, в социальное жилье. Для этого необходимо будет изменить Жилищный кодекс.

Об этом рассказала Елена Шуляк, глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В интервью порталу Минфин она отметила: Мы опоздали с обновлением Жилищного кодекса на 15-20 лет, его нужно было менять еще тогда… Наш Жилищный кодекс не выполняет свою функцию и не решает жилищные проблемы людей.

В Украине планируется ввести социальную аренду жилья с возможностью выкупа, а также определить условия получения служебного жилья и расширить перечень кредитных инструментов. Поскольку количество жилья не увеличится автоматически, власти намерены использовать имеющиеся ресурсы для улучшения жилищных условий.

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Одним из способов быстро найти социальное жилье есть использование долгостроев. "Это могут быть разные долгострои, которые можно перестроить под социальное жилье. До войны мы инициировали запросы на местах, чтобы собрать базу таких объектов", – отметила Шуляк.

Она пояснила, что полномасштабное вторжение РФ в Украину разрушило эти планы. Однако недавно профильный комитет парламента вернулся к работе над этим вопросом.

"Социальный фонд должен быть большим – на миллионы квадратных метров. Уже есть общины, которые решают проблемы с жильем, не дожидаясь нового закона. Например, в Кировоградской области одна из общин перевела старый государственный долгострой в коммунальную собственность, привела его в порядок и передала квартиры военнослужащим. Передали не в аренду, а в собственность – это было решение общины. Но новый закон должен упростить все процедуры, чтобы местные власти не проходили из-за многочисленных бюрократических преград", – привела пример Шуляк.

Кроме того, по ее словам, без строительства социального жилья с нуля тоже не обойтись. Здесь, по мнению Шуляка, могут помочь программы международной помощи.

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