Доступное жилье: в Украине вводят новую модель аренды с низкими ценами

Украина готовится к внедрению инновационной модели жилищной аренды, известной как социальная аренда. Эта инициатива предполагает создание доступного жилья в сообществах, которое будет являться собственностью местных органов. Стоимость проживания обещает быть значительно доступнее по сравнению с рыночными ценами. Кроме того, для некоторых жителей предусмотрена опция покупки жилья.

Согласно сообщению OBOZ.UA, в настоящее время идет разработка нового кодекса жилищных правил. Елена Шуляк, инициатор этой реформы и возглавляющая Комитет Верховной Рады Украины в сферах госуправления, самоуправления, регионального развития и градостроительства, делится деталями нововведений.

Согласно последним законодательным инициативам, новый проект закона "Об основных принципах жилищной стратегии" преследует цель внедрения комплекса мероприятий, которые обеспечат каждому человеку в Украине возможность осуществить свое конституционное право на жилье. Это станет возможным благодаря использованию различных инструментов, – делится деталями Шуляк.

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Верховная Рада рассматривает введение новой формы найма жилья – социальной аренды. Этот шаг имеет потенциал кардинально изменить условия на рынке жилья. К примеру, в таких странах как Польша, Венгрия, Германия и других государствах Евросоюза, людям с низким доходом предлагают социальное жилье. В Финляндии социальное жилье составляет половину всего арендуемого жилья, а в Дании – 20%. В то время как в Украине этот процент значительно ниже и составляет всего 1,5%.

Введение в Украину нового типа социального жилья может стать переломным моментом для рынка аренды жилья. Благодаря более доступным ценам на аренду таких помещений, которые будут значительно ниже рыночных, частные арендодатели могут почувствовать необходимость пересмотреть свои часто завышенные тарифы. Кроме того, социальное жилье будет предоставляться через официальные каналы, что обеспечит защиту прав арендаторов, отмечает Шуляк.

На сегодняшний день Украина имеет одну из самых низких доступностей жилья в Европе. Для сравнения, в Германии средняя зарплата позволяет арендовать примерно 4,66 квартир, тогда как в Украине – всего 1,64 квартиры.

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Чтобы не ждать принятия общего законопроекта о жилищной политике, Министерство восстановления совместно с комитетом разрабатывает закон "О социальном жилье". В нем будут изложены все аспекты создания фонда социального жилья, включая источники финансирования и управление фондом, - сообщает председатель комитета.

Социальный жилищный фонд будет состоять из:

Многоэтажные дома, которые уже принадлежат общинам и нуждаются в ремонте;

Новостроек, которые будут построены за средства международных доноров;

Домов, построенных в будущем за счет средств, полученных от социальной аренды.

Для создания этого фонда будет проведена инвентаризация существующих объектов в собственности общин. Международные партнеры, включая Европейский инвестиционный банк, готовы выделить 200 миллионов евро на эти цели. Важно, что средства, полученные от социальной аренды, будут направлены в фонд, из которого будет финансироваться строительство нового жилья, – добавляет Шуляк.

Ранее мы рассказывали, какие важные изменения ожидают украинцев в вопросе аренды жилья.

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