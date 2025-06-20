Соціальні виплати передано Пенсійному фонду: які зміни очікують українців з липня 2025 року

Із 1 липня порядок нарахування державної соцдопомоги для українців зміниться. Тепер замість кількох звернень необхідно буде подавати лише одну універсальну заяву для оформлення виплат.

У скереду, 11 червня, Кабмін ухвалив рішення передати функції з призначення та виплати частини соцдопомог від Міністерства соціальної політики до Пенсійного фонду. Про це повідомляє "24 Канал", посилаючись на інформацію на Урядовому порталі.

Починаючи з липня, ПФУ призначатиме допомогу:

пенсіонерам, котрі не мають права на пенсію через відсутність достатнього розміру стажу;

особам з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп;

малозабезпеченим людям, крім осіб з інвалідністю І групи, які не отримують пенсію, та дітей померлого годувальника, який на момент смерті не мав достатнього страхового стажу для призначення пенсії як особа з ІІІ групою інвалідності;

допомогу на догляд одиноким малозабезпеченим людям (крім І групи), особам з інвалідністю підгруп А і Б І групи та одиноким людям старше 80 років;

військовим з інвалідністю внаслідок війни, які отримують пенсію по інвалідності;

ветеранам Другої світової, яким призначена пенсія за віком, по інвалідності чи за вислугу років;

військовослужбовцям та правоохоронцям, які отримують пенсію за вислугу років.

Пенсійний фонд також відповідатиме за призначення соціальних виплат для осіб з інвалідністю з дитинства І, ІІ та ІІІ груп, дітей з інвалідністю віком до 18 років, а також за нарахування надбавки на догляд за такою дитиною.

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Порядок подання документів для призначення виплат

Із 1 липня частину соціальних виплат адмініструватиме Пенсійний фонд. Для їхнього оформлення достатньо буде подати одну універсальну заяву, в якій необхідно зазначити, яку саме допомогу потрібно призначити. При цьому перелік необхідних документів залишиться без змін.

Подати заяву разом із пакетом документів можна буде такими способами:

через будь-яке відділення сервісного центру Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання;

через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи);

через поштове відправлення або особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Водночас онлайн-платформу ще доопрацьовуватимуть до 1 вересня.

Розміри соціальних виплат після того, як їх контроль перейде до Пенсійного фонду, залишаться без змін.

Зауважимо, що до 1 жовтня 2025 року Пенсійний фонд повинен здійснити ідентифікацію всіх осіб, які отримують соціальну допомогу, передану від структур соціального захисту. Якщо одержувач не підтвердить свої персональні дані до зазначеного терміну, допомога буде призначена, однак виплати тимчасово припинять. Після проходження ідентифікації фінансування поновиться з дати, коли його було зупинено.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в Україні стартує масова перевірка соцдопомоги.

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