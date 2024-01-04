Соцвиплати 2024: Які види допомоги на дітей підвищились з 1 січня

Які види соціальної допомоги на дітей виросли з 1 січня 2024 року

У зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму в Україні у 2024 році зросли також і прив’язані до нього соціальні виплати, зокрема, виплати на дітей.

Згідно з Державним бюджетом на 2024 рік, загальний прожитковий мінімум у 2024 році становить 2920 грн. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс до 2361 грн, пише nv.ua.

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Прожитковий мінімум для дітей у 2024 році зріс:

для дітей віком до 6 років – до 2563 грн (+291 грн);

для дітей віком від 6 до 18 років – до 3196 грн (+363 грн).

У зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму у січні 2024 року також підвищилися розміри різноманітних соціальних допомог.

Грошовий еквівалент бебі-боксу (пакунок малюка) з січня становить 7689 грн.

Декретна допомога для жінок, які не працюють чи не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, зросла до 757 грн.

Максимальний розмір допомоги одиноким матерям з 1 січня становить:

для дитини віком до 6 років – 2563 грн;

для дитини віком від 6 до 18 років – 3196 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, зросла:

для дітей віком до 6 років – 6407,5 грн, з інвалідністю – 8970,5 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 7990 грн, з інвалідністю – 11 186 грн.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, також зросла:

для дітей віком до 6 років – 5126 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 6392 грн.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, надається в розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір такої допомоги з 1 січня 2024 року становить:

для дітей віком до 6 років – 1281,5 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 1598 грн.

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