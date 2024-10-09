Рада заборонила мобілізацію до 25 років

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Раніше дану категорію громадян могли мобілізувати, незважаючи на те, що призов на службу в Україні дозволяється лише після досягнення 25-річного віку.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Рішення підтримали 311 нардепів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українців точно не прийде повістка поштою.

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