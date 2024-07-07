Поради мобілізованим: як підготуватись до польових умов

З перших днів служби ви будете жити в польових умовах. З міркувань безпеки, базову підготовку новобранці проходять за межами стаціонарних навчальних центрів. Тому, заздалегідь подбайте про все необхідне для підтримки особистої гігієни.

Кореспондент АрміяInform ділиться досвідом, що саме взяти з собою:

Запас на 2-3 тижні автономного користування:

Не розраховуйте на те, що зможете купити все необхідне вже у військовій частині. В перші дні у вас може не бути можливості сходити до магазину. Тому, заздалегідь підготуйте запас засобів гігієни з розрахунку на 2-3 тижні користування. Не варто набирати засобів на термін, довший за один місяць. За цей час ви освоїтесь і знайдете спосіб поповнити запаси.

Мінімальний перелік необхідного:

Мило туалетне (2-3 бруски): для миття рук і тіла (за наявності води).

для миття рук і тіла (за наявності води). Мило господарське: для прання речей.

для прання речей. Вологі серветки (пара великих упаковок): альтернатива душу при його відсутності.

альтернатива душу при його відсутності. Польовий (окопний, сухий) туристичний / військовий душ (до 10 упаковок): засіб для миття без води.

засіб для миття без води. Зубна паста і щітка: для догляду за зубами.

для догляду за зубами. Ватні палички (одна невелика упаковка): для гігієнічних процедур.

для гігієнічних процедур. Приладдя для гоління (станки, гель для і крем після гоління) або тример (на акумуляторі чи батарейках): для догляду за бородою.

для догляду за бородою. Манікюрні ножиці або кніпсери (кусачки, щипчики) для нігтів: для догляду за нігтями.

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Як помитися з водою:

Туалетне мило: основа для миття рук і тіла.

основа для миття рук і тіла. Шампунь/гель для душу (за бажанням): для більш ретельного миття волосся та тіла.

для більш ретельного миття волосся та тіла. Коротке волосся: спростить догляд за собою в польових умовах.

Як помитися без води:

Вологі серветки: альтернатива душу на 2-3 дні.

альтернатива душу на 2-3 дні. Польовий (окопний) душ: засіб для миття без води (10 упаковок вистачить на місяць).

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