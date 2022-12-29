Творці серіалу "Венздей" обговорили сюжет другого сезону: що очікувати фанатам

Незважаючи на те, що Netflix офіційно не оголосив про підготовку 2 сезону "Венздей", можна з упевненістю посперечатися, що ми повернемося до всесвіту родини Адамсів у найближчі роки. Завдяки тому, що в останній серії 1 сезону Невермор було закрито, це відкрило можливості для розгортання майбутнього сюжету в інших локаціях. Шоуранери Ел Гоф і Майлз Міллар натякнули, що серіал продовжуватиме створювати нові таємниці, які головна героїня має розслідувати.

В інтерв’ю The Hollywwod Reporter Гоф і Міллар розповіли, що вони хотіли б продовжити працювати над стосунками Веннздей (Дженна Ортега) з оточуючими, особливо з її матір’ю Мортісією (Кетрін Зета-Джонс) та її подругою Енід (Емма Майерс). Дует прокоментував основні теми серіалу, і Гоф розповів, що вони планують далі.

"Ми хочемо начебто дослідити та начебто ускладнити всі ці відносини в майбутньому. Школа була закрита, коли вони пішли, що дало нам найбільше можливостей для другого сезону, і я думаю, що ми з радістю скористаємося цим. Для нас шоу також справді розповідає про цю жіночу дружбу, у центрі якої – Венздей та Енід. Той факт, що вони отримали зв’язок з аудиторією, це справді тішило.

Отже, тепер, коли Середа занурила свій палець у басейн дружби, ми досліджуємо, який це б мало вигляд? Це було схоже на обійми. Це була її велика сюжетна лінія в сезоні, чи не так? Отже, зараз ми думаємо про це. Інша річ, яка є справді цікавою, – це також продовжувати досліджувати стосунки матері та дочки Венздей і Мортісії", – зазначив Ел Гоф.

Творці серіалу також звернулися до теорії фанатів про те, що Венздей та Енід можуть почати романтичні стосунки. Коли вони говорили про це, Міллар зауважив, що поки нічого не вирішено, але в той же час вони не можуть втратити особистість персонажа, і вона досліджуватиме свою сексуальність, лише якщо це буде органічно для історії:

"Як сказав Ел, ця ідея сестринства є ключовою для шоу. Ми не будемо нічого скидати з рахунків, і, очевидно, інколи персонажі розкриваються самостійно, і це те, що нам подобається в телебаченні, що це органічна подорож. У нас є дорожня карта, і ми хотіли б мати маршрути на цій карті, які ведуть вас у несподіваних напрямках. Отже, ми відкриті для всього. […] Як сказав Ел, ця дружба є ключем до нашого бачення шоу", – додав Майлз Міллар.

Зауважимо, що серіал Wednesday встановив рекорд на Netflix, зібравши 341,23 мільйона годин перегляду протягом першого тижня на стримінговому сервісі з моменту випуску.

Також серіал потрапив до десятки в 93 країнах, посівши перше місце у 83 з них.

Нагадаємо, UAportal розповів 10 цікавих фактів, які ви не знали про зірку серіалу "Венздей" Дженну Ортегу. Поціновувачам срічки буде цікаво дізнатись деталі про біографію та професіну діяльність акторки.

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