Врятує від пилу та бруду: як харчова плівка допоможе полегшити прибирання

Часто звичні нам побутові предмети виявляються більш корисними у справі, для якої вони не створені. Така доля випала й харчовій плівці. Здавалося б, чим може бути корисна стрейч-плівка в повсякденному житті, окрім герметичного пакування харчових продуктів? Насправді, вона стане справжньою захисницею поверхонь на вашій кухні і не тільки.

Давайте згадаємо, скільки разів на рік ви заглядаєте на антресоль ваших кухонних шафок або протираєте пил на поверхні кімнатних шаф. Кожного разу прибирання в цих місцях доставляє дискомфорт, адже лазити на гору щотижня, щоб підтримувати чистоту не завжди є бажання, а тим паче – час. Тут на допомогу прийде харчова плівка.

Підготуйте рулон та ножиці або гострий ніж. Протріть вологою ганчіркою поверхню шафи, яку надалі хочете захистити від пилу та жиру, витріть насухо. Розкатайте рулон стрейч-плівки вздовж очищеної поверхні та відріжте необхідну довжину. Важливо, не відрізати плівку в повітрі, оскільки вона має властивість щільно злипатись – це додасть вам зайвого клопоту. Якщо поверхні ваших меблів не боїться вологи, то на краєчки плівки можна нанести трохи води з розпилювача, тоді вона легше і швидше прилипне. Через декілька тижнів подивіться на результат експерименту – плівка збере на собі весь пил, після чого доведеться лише згорнути її у невеличку кульку та викинути. До того ж, її прозорий матеріал дозволяє непомітно захищати поверхні, на відміну від старого методу з газетами.

Цим лайфхаком скористалася блогерка Олена в TikTok. Як видно на відео, після зняття брудної плівки, шафа залишається чистою та не потребує зашкрібання жирного пилу. Цей спосіб можна використовувати і на полиціх холодильника.

Плівка також стане в нагоді, коли вам необхідно захистити стіни. Варто зазначити, що цей метод працюватиме лише на поверхні з плиткою. Коли в черговий раз заплануєте приготування великої вечері, запасіться рулоном стрейч-плівки. Щоб фартух вашої кухні залишився чистим, розпиліть на нього невелику кількість води та відріжте необхідну довжину плівки, яка закриє стіну біля робочої поверхні та плити. Прикріпіть плівку на стіну. Вкінці приготування просто зніміть забруднену плівку, а фартух витріть насухо. Це значно зекономить час, який ви проведете для прибирання кухні.

Варто зазначити, що в інтернеті можна знайти міцніші та довговічніші способи захисту поверхонь. Наприклад, на закордонних сайтах часто з’являються пропозиції з електростатичною плівкою для захисту стін. Вона кріпиться практично на всі поверхні і допоможе вам уникнути зайвого прибирання.

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