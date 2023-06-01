Врятує зламану застібку та відновить вигляд взуття: незвичайні способи застосування олії
Олію можна використати не лише для приготування їжі, але й у побуті: відполірувати взуття та полагодити блискавку. Вона надає взуттю блиск та робить його водонепроникним.
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Поліроль для взуття
1. Помийте взуття, дочекайтесь висихання.
2. Нанесіть краплю масла на чисту суху тканину та натріть нею поверхню взуття.
3. Залиште на 10-15 хвилин;
4. Приберіть надлишки олії.
5. Не можна застосувати олію для штучної шкіри та взуття з тканини.
Як полагодити зламану застібку
Візьміть ватну паличку, змочіть в олії та протріть ланки застібки, не зачіпаючи тканину.
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