Спека чи зливи: синоптики розповіли, чого чекати від погоди у червні

У червні 2025 року середня місячна температура в Україні становитиме від 19 до 23 градусів тепла, що трохи перевищує показники останніх років. У гірських регіонах очікується дещо прохолодніше – близько 15–16 °C, що приблизно на 1,5–2 градуси вище за кліматичну норму.

Такі дані оприлюднив Укргідрометцентр. Обсяг опадів за місяць прогнозується на рівні 45–82 мм, а в Карпатах і окремих районах Прикарпаття – від 103 до 152 мм. Загалом це відповідає 80–120% норми.

Як повідомляє Укргідрометцентр, згідно з кліматичною довідкою за червень, складеною на основі багаторічних спостережень, середня температура повітря в цьому місяці зазвичай становить від 17 до 22 градусів, а в гірських місцевостях – у межах 11–18 градусів тепла.

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Найнижчі температури, зафіксовані у червні, коливалися від +1 до +9 градусів у таких областях, як Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Сумська, Харківська, Луганська та Дніпропетровська.

Натомість найвищі температурні показники для червня сягали +32…+38,5 °C у Одеській, Херсонській, Харківській і Луганській областях. Подекуди стовпчик термометра підіймався до рекордних +39…+39,8 °C.

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