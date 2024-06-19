Спеціалістам у галузі перевезень хочуть надати стовідсоткову бронь

Введення в дію оновленого закону про мобілізацію призвело до серйозних проблем у сфері перевезень. Багато водіїв, побоюючись мобілізації, не повернулися з-за кордону, кинувши там свої вантажівки.

Ситуація ускладнюється й тим, що представники ТЦК нерідко знімають водіїв автобусів з рейсів прямо за кермом, не даючи їм можливості довезти пасажирів до пункту призначення. Про це пише Today.ua.

Перевізники, які здійснюють вантажні перевезення на внутрішніх маршрутах, змушені шукати обхідні шляхи, їздити польовими дорогами та об'їжджати блокпости ТЦК, щоб уникнути мобілізації.

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В результаті багато водіїв просто звільнилися з роботи й ховаються від ТЦК.

Хоча деякі перевізники мають право на бронювання від мобілізації (до 50% своїх працівників), це не вирішує загальної проблеми. Для отримання бронювання підприємства повинні бути визнані критично важливими, що не завжди можливо.

Транспортна система опинилася на межі колапсу, адже чоловіки масово відмовляються сідати за кермо.

У відповідь на цю кризу, депутати розробили законопроект, який передбачає бронювання від мобілізації всіх військовозобов'язаних чоловіків, що працюють у сфері перевезень. Ця норма стосуватиметься також і ФОПів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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