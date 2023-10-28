Фахівці пояснили, як легко заохотити орхідею до повторного цвітіння перед зимою

Орхідеї – дивовижні ніжні кімнатні рослини, які роками залишаються улюбленими в домогосподарствах завдяки їх чудовому цвітінню. Як правило, орхідея цвіте раз на рік, і коли вона цвіте, чудові квіти зазвичай залишаються в цвіту від шести до десяти тижнів.

Однак, якщо доглядати належним чином, власники можуть отримати повторне цвітіння. Про це повідомляє Express.co.uk.

Експерти рекомендують обрізати орхідею, як тільки квіти опадають, щоб сприяти повторному цвітінню. Обов’язково обрізайте мертве листя, тканини або коріння під кутом.

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Інші способи стимулювати повторне цвітіння орхідеї включають правильний догляд за нею, наприклад, обприскування коренів. Подумайте про те, щоб посадити їх у приміщеннях, де від природи є більша вологість.

Це стосується таких приміщень, як ванна кімната чи кухня, де в повітрі більше вологи. Коріння кімнатних рослин можуть легко загнити, якщо їх залишити у вологому компості, тому важливо переконатися, що ґрунт висихає між поливами.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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