Фахівці з супроводу ветеранів: в Україні з‘явилась нова професія

2 серпня український уряд схвалив постанову, що ініціює впровадження спеціалістів з підтримки ветеранів та демобілізованих, а також затвердив документ щодо їх оплати праці. Згідно з рішенням, цим фахівцям призначається доплата за специфіку роботи у розмірі до половини посадового окладу за фактично відпрацьований час.

Цю інформацію оприлюднило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Документ пропонує внести корективи до розділу XLIII "Соціальні та реабілітаційні послуги" додатку 2 до постанови № 1298 від 30.08.2002, додавши нову позицію "Спеціаліст з підтримки ветеранів та демобілізованих".

Претендувати на посаду спеціаліста з підтримки ветеранів може будь-який громадянин України або особа з аналогічним статусом, яка є ветераном. Ключова вимога - наявність вищої освіти не нижче рівня бакалавра в одній з наступних сфер: Освіта/Педагогіка, Соціальні та поведінкові науки, Право, Охорона здоров'я, Соціальна робота, Публічне управління та адміністрування.

Функціональні обов'язки

Зазначається, що такий фахівець - перший контакт ветерана чи ветеранки після повернення до громади. Він забезпечує інформаційний супровід та підтримку, консультує щодо отримання статусів, житла, проходження реабілітації, працевлаштування тощо.

Очікується, що перші спеціалісти з підтримки розпочнуть роботу вже восени.

Читайте також: Мобілізація по-новому: хто має право перевіряти військо-облікові документи

Цільові групи, якими опікується фахівець:

* ветерани війни

* особи з особливими заслугами перед Батьківщиною

* постраждалі учасники Революції Гідності

* члени сімей вищезазначених категорій

* родини загиблих (померлих) ветеранів війни

* сім'ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, демобілізовані особи.

Точний розмір заробітної плати таких спеціалістів поки не розголошується, але відомство зазначило про надбавку до ставки обсягом до 50%. Розмір доплати для кожного фахівця визначатиме керівник відповідної установи або організації, враховуючи навантаження, своєчасність та якість наданих послуг, а також відсутність нарікань.

Проект постанови розробило Міністерство економіки, його обговорювали на нарадах з питань ветеранської політики під керівництвом міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Відомство додало, що реалізація акта спрямована на створення юридичних підстав для визначення умов оплати праці фахівців, які забезпечують супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Нагадаємо, раніше UAportal назвав категорії українців, яким не треба оновлювати дані в ТЦК.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!