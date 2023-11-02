Фахівці підказали, як за кілька хвилин якісно прибрати приміщення

Чимало людей можуть вважати регулярне коротке прибирання непотрібною витратою часу. Проте фахівці з чистоти переконують, що цей підхід насправді неефективний. Відкладаючи прибирання, ви ризикуєте витратити значно більше часу на боротьбу із засохшими плямами від їжі, чорнилами, цвіллю та іржею. Забруднення, усунені вчасно, не будуть такими проблемними.

Про це пише Ukr.media.

Замість того, щоб тільки витирати пил, зверніть увагу на скляні дверцята, щоб попередити забруднення. Деякі місця вимагають постійної уваги, такі як полиці в холодильнику, де плями від напоїв чи їжі можуть з'явитися протягом тижня. Їх легше видалити одразу, ніж чекати на генеральне прибирання.

Під час генерального прибирання не забудьте про важкодоступні місця під ліжком та за шафами. Пропилососьте їх і перевірте гардини, плінтуси і батареї, щоб зменшити кількість пилу на поверхнях.

Намагайтеся не підмітати, а використовувати пилосос. Також не відчиняйте вікна і двері на довгий час, оскільки це може призвести до появи надмірної кількості пилу у приміщенні. Якщо провітрювання обов'язкове, розгляньте встановлення дрібнопористої сітки на вікно.

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Зауважте, що не потрібно використовувати хлор і розчинники для прибирання, які використовуються в професійному прибиранні. Простий миючий концентрат з хорошими поверхнево-активними речовинами може бути досить ефективним для дому. Хоча якісні засоби коштують трошки більше, вони заощаджують час.

Спробуйте впровадити ці прості практичні поради у ваші щоденні справи і ви отримаєте багато вільного часу для власних захоплень та відпочинку.

Нагадаємо, ми вже писали, які поради щодо прибирання має знати кожна господиня.

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