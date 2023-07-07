Спецпризначенці показали ефектне знищення нової партії окупантів та російської техніки (відео)

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ знищують ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці ліквідували понад 70 окупантів та низку російської військової техніки.

Серед знищених бойових машин дві САУ "Акація" та три гармати "Гіацинт-Б". Про це повідомили на сторінці СБУ у Facebook.

Зазначається, що спецпризначенці ліквідували:

2 танки;

2 САУ "Акація";

3 гармати "Гіацинт-Б";

2 броньовики;

станція РЕБ "Поле-21";

камера відеоспостереження;

25 авто;

3 вогневі позиції;

13 ворожих укріплень;

склад з боєприпасами.

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Бійцям також вдалося знищити 72 окупантів.

"Крім того, разом із артилеристами Збройних Сил України додатково уражено 2 "Гради", 2 одиниці спецтехніки, 6 складів і ще 55 загарбників", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, БТР росіян натрапив на міну, один з окупантів "став астронавтом".

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