Спецпризначенці СБУ "Білі Вовки" за одну ніч знищили десять російських танків та один БТР на Донецькому напрямку (відео)

Війна в Україні - спецпризначенці СБУ знищили 10 російських танків за одну ніч

Спецпризначенці Служби безпеки України наближають нашу перемогу, ліквідовуючи живу силу ворога та техніку. За одну ніч захисники "мінуснули" десять російських танків та один бронетранспортер.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram. Там зауважили, що по ворогу відпрацювали спецпризначенці "Білі Вовки".

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"Дев’ять чи десять? ДЕСЯТЬ! Саме стільки російських танків знищили спецпризначенці СБУ "Білі Вовки" лише за одну ніч!", – йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що специ Центру спецоперацій "А" відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. Також вони спалили один БТР противника.

"Таким чином, на їхньому рахунку ОДИНАДЦЯТЬ знищених цілей! За одну ніч", – підсумували у Службі.

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Нагадаємо, що українські військові продовжують наближати перемогу України, насипаючи окупантам свинцю. Так, ворожі позиції обстріляли зенітники 5 Окремої штурмової бригади та зафіксували все на відео.

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