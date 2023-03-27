Спецпризначенці знищили ворожий БТР з окупантами на борту (відео)

Спецпризначенці Служби безпеки України продовжують брати активну участь у знищенні окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці ліквідували екіпаж БТР та піхоту росіян.

Для цього спецпризначенці використали по ворогу FPV-дрон. Про це повідомили у Telegram-каналі СБУ.

"Воїни Центру спецоперацій "А" відпрацювали по окупантах FPV-дроном. А ще одну російську БМП знищили дроном-камікадзе біля ворожих позицій. Ти ж хотів землі цієї? Тож тепер змішайся з нею", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як дрон камікадзе завдає удару по БТР окупантів. У той момент на бойовій машині їхали російські військові. Можна припустити, що всі вони були ліквідовані внаслідок вибуху.

Також на кадрах показані наслідки влучання ударного дрона у військову техніку ворога. Бойова машина вигоріла до тла.

Точний час та місце знищення окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці з бригади Данила Апостола показали, як їм вдалося знищити значну кількість воєнної техніки росіян, зокрема "Шилку" та "Зоопарк".

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