Спецпідрозділ 'Білий Вовк' за ніч ліквідував 14 цілей противника та десяток окупантів (відео)

Українські захисники зі спецпідрозділу "Білий вовк" Центру спеціальних операцій "А" СБУ влаштували справжнє "полювання" на ворога та його озброєння на одному з напрямків фронту.

Зокрема, "Білі вовки" всього за одну ніч знищили 14 цілей противника, повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що українські воїни "залишили після своєї блискавичної атаки лише спалену російську техніку, розбиті укріплення та "хороших росіян".

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Таким чином, лише за ніч ворог втрати сім танків, дві гаубиці "Д-30", протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", розрахунок ПТРК, автомобільну техніку.

Втрати живої сили противника склали близько 10 осіб.

Нагадаємо, бійці з підрозділу Сил спеціальних операцій вистежили та знешкодили спостережний пункт росіян. Це сталося на південному напрямку фронту.

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