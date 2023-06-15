Бійці ССО FPV-дроном 'мінуснули' ПЗРК 'Ігла' разом з окупантами (відео)

Бійці з підрозділу Сил спеціальних операцій вистежили та знешкодили спостережний пункт росіян. Це сталося на південному напрямку фронту.

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Фейсбуці опублікувало відео роботи своїх бійців.

На ньому можна побачити, як аеророзвідка зафіксувала спостережний пункт росіян, які вони розташували на вежі та прикрили дошками. Там же знаходився й ПЗРК "Ігла" ворога.

Відео дня

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Спостережну вежу та зброю ворога було знищено прицільним ударом FPV-дрона.

"Позиція ПЗРК, облаштована російськими окупантами, знищена воїнами ССО України.Це сталося в одному з південних районів. Оператори БПЛА використали ударний FPV-дрон саме в той момент, коли росіяни чергували на позиції. Точним влучання її було знищено разом із зенітним комплексом та його власниками", – йдеться у коментарі до відео.

Нагадаємо, днями українські військовослужбовці виявили та знищили місце, з якого окупанти запускали безпілотники. Для цього бійці використали дрони Mavic 3 і Mavic 3T.

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