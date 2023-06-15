Екіпаж цілий: з'явилось фото БМП Bradley після прямого влучання ворожого "Граду"

Українські військові успішно виконали евакуацію з пошкодженої бойової машини після прямого влучання ворожої ракети "Град" у їх БМП "Бредлі". Ця подія сталась під час бойового завдання, коли бронемашина отримала серйозні пошкодження. Однак, завдяки мужності та професіоналізму екіпажу, вдалося безпечно вийти з ситуації та продовжити виконувати завдання на іншій техніці. Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

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"На першому фото – український "Бредлі" після прямого влучання у нього "граду". На другому – екіпаж цього "Бредлі", який успішно евакуювався після влучання і продовжує виконувати завдання на іншій техніці. Пошкоджений "Бредлі" вже на ремонті", – пише Маляр.

Від представників 47-ї бригади надійшли подробиці інциденту. Згідно з ними, ракета влучила безпосередньо в башту "Бредлі" під час виконання бойового завдання, що призвело до загоряння. Однак, екіпаж швидко та ефективно здійснив евакуацію, а механік-водій, показавши високу майстерність, вивів бронемашину на безпечні позиції та загасив пожежу. Єдиним наслідком події стала легка контузія одного з воїнів.

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"Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість – не просто слова. Бредлі допомагає зберегти найцінніше – життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити. Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя", – додала Маляр.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 15 червня, загарбники знову здійснили повітряну атаку на Україну. Є влучання у Кривому Розі, в Одесі все збито.

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