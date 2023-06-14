Десантники ЗСУ поблизу Бахмуту знищили ДЗОТ з окупантами (відео)

Під час боїв поблизу Бахмуту Донецької області воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ розгромили ворожий ДЗОТ. Було знешкоджено значну частину російських бойовиків.

Ліквідація ворожої позиції потрапила на відео. Його опублікували у Телеграм-каналі Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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Відео дня

"В районі Бахмуту воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили ворожу дерево-земляну оборонну точку разом з окупантами", – йдеться в описі до цього відео.

Днями українські військові, які продовжують знищувати ворога на різних ділянках фронту, показали роботу спецпризначенців Служби безпеки України. Оператори ударних дронів ЦСО "А" СБУ за тиждень ліквідували 16 ворожих танків, 5 "САУ", 14 ББМ та 16 вантажівок, три системи спостереження "Муром", ТОС "Солнцепьок", ЗРК "ТОР" та "БУК", РЛС "Зоопарк". А ще знешкодили понад 150 російських бойовиків.

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